Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале Европейского союза.

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Совет ЕС утвердил очередной, седьмой по счету пакет санкций против России. Среди новых ограничений оказались эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и на введение новых экспортных ограничений.

Как заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, государства - участники организации одобрили новый пакет. Она также отметила, что лично приветствует подобное решение.

Новые антироссийские ограничения вступят в силу после опубликования в официальном журнале Европейского союза.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт золота, нефти и угля из РФ. В числе санкционных мер - предоставление соответствующей технической поддержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.