В стране и мире Директор ЦРУ признался в появлении седых волос из-за переговоров с русскими Игнат Далакян Бернс сообщил, что не испытывает ностальгию при просмотре изображений российского президента и верховного лидера Ирана. © Фото: Wolfgang Kumm dpa Globallookpress Читайте нас на: Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что просмотр фотографий президента Российской Федерации Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах. «Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана. Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», - передает РИА Новости слова Бернса с мероприятия Аспенского форума. Ранее в Тегеране состоялась встреча Владимира Путина, Сейида Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры России, Ирана и Турции вечером 19 июля провели первую за два года очную встречу. После саммита астанинской «тройки» было опубликовано трехстороннее заявление, где страны подтвердили приверженность укреплению сотрудничества государств в интересах нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика