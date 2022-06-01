Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера

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Суд присяжных признал бывшую супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Вердикт обсуждался 14 часов.

«Было установлено, что Эмбер Херд оклеветала Джонни Деппа по всем трем пунктам обвинения. Деппу была присуждена компенсация в размере 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций. Первоначально Депп подал в суд на Херд на 50 миллионов долларов», - сообщила газета The Washington Post.

Джонни Депп и Эмбер Херд сочетались узами брака в 2015 году, но уже в 2016-ом актриса подала на развод, обвинив супруга в насилии. Эти заявления стоили артисту карьеры и прибыльных ролей в голливудских кинолентах.