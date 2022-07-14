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Суд в США отклонил ходатайство Эмбер Херд о новом разбирательстве с Джонни Деппом

Максим Крюков
00:56 14.07.2022
Суд вынес решение спустя неделю после подачи ходатайства адвокатами американской актрисы.
Суд в США отклонил ходатайство Эмбер Херд о новом разбирательстве с Джонни Деппом
© Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Суд штата Вирджиния принял решение отказать в ходатайстве актрисы Эмбер Херд о новом судебном разбирательстве по ее делу против бывшего мужа актера Джонни Деппа. Об этом пишет газета USA Today.

Напомним, в прошлом месяце суд признал, что утверждения Херд о том, что она подвергалась домашнему насилию со сторону Деппа, были клеветой с целью злого умысла. Также было постановлено, что актриса теперь обязана выплатить исполнителю роли Капитана Джека Воробья 15 миллионов долларов в качестве компенсации.

Адвокаты американской актрисы подали соответствующее ходатайство на прошлой неделе. Они настаивали на том, что процесс прошел с нарушениями и должен быть проведен заново. Суд утвердил, что значимых нарушений не было.

Ранее стало известно, что Эмбер Херд снова предстанет перед судом. На этот раз в ее обвиняют в Австралии за дачу ложных показаний при нарушении правил ввоза собак в 2015 году. Тогда кинозвезда прилетела в страну с уже экс-мужем Джонни Деппом и привезла с собой двух йоркширских терьеров по кличке Бу и Пистол. Актриса сразу же призналась в подделке проездных документов и выплатила штраф в 10 тысяч австралийских долларов.

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