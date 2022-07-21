Пушилин: Британия пока не подавала запросов по поводу задержанных в ДНР наемников

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С британской стороны пока не поступало запросов по поводу задержанных в Донецкой Народной Республике британских наемников, сражавшихся на стороне Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Со стороны государственных институтов, в частности, Великобритании не поступало и не поступает никаких запросов, обращений касательно их граждан о состоянии их здоровья. То есть никакой заботы не проявляется», - прокомментировал ситуацию Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Судьба наемников, задержанных в ДНР, будет решена до конца июля, как заявил глава республиканского Минюста Юрий Сироватко. Он рассказал, что сейчас в слушании находится апелляционная жалоба, поданная иностранцами.

Девятого июня суд в Донецке приговорил к исключительной мере наказания подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна. Они принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Все трое признали себя виновными.