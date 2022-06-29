Защита британского наемника Пиннера попросила суд ДНР заменить смертную казнь пожизненным сроком

Адвокат подданного Великобритании отметила, что ее подзащитный начал готовить прошение о помиловании, которое можно подать после вступления приговора в законную силу.

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Защита приговоренного к смертной казни британского наемника Шона Пиннера обжаловала приговор и просит заменить его на пожизненное лишение свободы. С таким заявлением выступила адвокат осужденного Юлия Церковникова. Пиннер осужден судом Донецкой Народной Республики за участие в боевых действиях на стороне Украины.

«Мы просим Верховный суд ДНР изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС его адвокат Юлия Церковникова.

Девятого июня стало известно, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни трех наемников из иностранных государств, которые воевали на Украине во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Приговор был вынесен подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму.

Шон Пиннер в ходе судебного заседания признал свою вину в действиях, направленных на насильственный захват власти. Пиннер отметил, иностранные бойцы, сражавшиеся на стороне Украины плечом к плечу с морпехами 36-й отдельной бригады ВСУ, не осознавали, как они рискуют, следуя указаниям командования.