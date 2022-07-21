Ворваться за артподготовкой: Герой РФ рассказал, как его танкисты отбили у ВСУ населенный пункт

Полковник вспомнил, как, овладев населенным пунктом, его бойцы быстро и умело эвакуировали оттуда 18 детей и мирных жителей, чтобы те не стали жертвами украинской артиллерии.

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Герой России, командир танкового полка полковник Иван Шиц рассказал о действиях подчиненных ему бойцов - они отбили у врага населенный пункт с минимальными потерями.

«Награду я получил благодаря чутким действиям вверенного мне личного состава при выполнении поставленных задач. Неоднократно при борьбе с нацистами на территории Украины, при штурме населенных пунктов личный состав проявлял разумную инициативу, захватывал противника врасплох. Это влекло за собой скорейшее выполнение поставленной задачи с наименьшими потерями», - подчеркнул Шиц.

Полковник вспомнил, как его бойцы ворвались в занятый противником населенный пункт сразу же после прекращения разрывов артподготовки и застали украинских военных врасплох.

Овладев населенным пунктом, подчиненные Шица быстро и умело эвакуировали оттуда 18 детей и мирных жителей, чтобы те не стали жертвами украинской артиллерии.

«Противник уже морально подавлен и или пытается бежать через лесополосы, или выходит и сдается», - отметил полковник.

По словам командира танкового полка, он первый военный в роду. Родные не ожидали, что он станет полковником и что удостоится такой награды.

Ранее летчик ВКС России рассказал, как сбил в воздухе украинский вертолет Ми-14 в районе Змеиного.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов