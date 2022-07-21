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«Синоптик» предсказывает «Град»: кадры работы российских РСЗО в ходе спецоперации

Роман Закурдаев
15:10 21.07.2022
Военнослужащие украшают свои машины ироническими надписями. Так, например, на кабине «Урала», выступающего в роли шасси для «Града», начертано «имя» боевой машины - «Синоптик». И ниже дополнение - «Местами град».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На территории Донецкой Народной Республики по украинским позициям работают «Грады». За ними наблюдал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев. 

Военнослужащие украшают свои машины ироническими надписями. Так, например, на кабине «Урала», выступающего в роли шасси для «Града», начертано «имя» боевой машины - «Синоптик». И ниже дополнение - «Местами град».

«На скрытых позициях реактивная система "Град" стоит уже с полным пакетом - это 40 реактивных снарядов. Они выпускаются примерно за 20 секунд. Сейчас экипаж ждет очередной команды на выдвижение к огневой позиции», - прокомментировал корреспондент. 

Далее РСЗО выдвинулись на огневые позиции - а за ними следом и наша съемочная группа.

Когда все необходимые манипуляции были завершены, последовала команда на пуск. Все вокруг заполнилось ревом отправляемых к позициям противника реактивных снарядов. 122-миллиметровые «градины» срывались с направляющих одна за другой и устремлялись ввысь, оставляя за собой клубы дыма и пыли. Они несли смерть противнику и облегчение нашим войскам, противостоящим ВСУ. 

Ранее «Звезда» показывала кадры работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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