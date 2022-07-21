«Синоптик» предсказывает «Град»: кадры работы российских РСЗО в ходе спецоперации

Военнослужащие украшают свои машины ироническими надписями. Так, например, на кабине «Урала», выступающего в роли шасси для «Града», начертано «имя» боевой машины - «Синоптик». И ниже дополнение - «Местами град».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На территории Донецкой Народной Республики по украинским позициям работают «Грады». За ними наблюдал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Военнослужащие украшают свои машины ироническими надписями. Так, например, на кабине «Урала», выступающего в роли шасси для «Града», начертано «имя» боевой машины - «Синоптик». И ниже дополнение - «Местами град».

«На скрытых позициях реактивная система "Град" стоит уже с полным пакетом - это 40 реактивных снарядов. Они выпускаются примерно за 20 секунд. Сейчас экипаж ждет очередной команды на выдвижение к огневой позиции», - прокомментировал корреспондент.

Далее РСЗО выдвинулись на огневые позиции - а за ними следом и наша съемочная группа.

Когда все необходимые манипуляции были завершены, последовала команда на пуск. Все вокруг заполнилось ревом отправляемых к позициям противника реактивных снарядов. 122-миллиметровые «градины» срывались с направляющих одна за другой и устремлялись ввысь, оставляя за собой клубы дыма и пыли. Они несли смерть противнику и облегчение нашим войскам, противостоящим ВСУ.

Ранее «Звезда» показывала кадры работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов