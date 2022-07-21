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Эксперт рассказал, какими ракетами ВСУ ударили по Антоновскому мосту через Днепр

Андрей Аркадьев
12:51 21.07.2022
При ударе использовались управляемые реактивные снаряды GMLRS, которые наводятся с помощью системы GPS.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: AFLO, Globallookpress
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Антоновский мост, по которому ВСУ нанесли массированный удар с помощью американских РСЗО HIMARS, имеет стратегическое значение. Это единственный мост, который в черте Херсона и прилегающих районах связывает два берега Днепра, рассказал в разговоре со «Звездой» военный эксперт Юрий Кнутов.

«На мой взгляд, разрушить такое сооружение, как Антоновский мост, практически невозможно, можно вывести из строя дорожное полотно, что и было сделано», - пояснил он.

Кнутов рассказал, что при ударе использовались управляемые реактивные снаряды GMLRS типа М30 и М31, которые наводятся с помощью системы GPS, поэтому имеют достаточно высокую точность поражения. Он напомнил, что переправу обстреливали дважды, первый раз большую часть ракет сбили в воздухе российские силы ПВО, второй удар был более массированным, поэтому перехватить все ракеты не удалось, и дорожное перекрытие моста было повреждено.

«Мост полностью свою деятельность не прекратил, легковые машины двигаются, и пешеходы могут двигаться, но для грузового транспорта закрыт, пока не будут завершены работы по его ремонту», - добавил специалист.

Он напомнил, что колесные РСЗО M142 HIMARS позволяют выпустить сразу шесть снарядов, а гусеничные M270 MLRS, которые используют тот же тип боеприпасов, имеют боезапас в 12 ракет. Обе системы используют боеприпасы с индивидуальной системой наведения.

«В систему HIMARS входят и другие ракеты, например ракеты М26, которые не имеют специальные системы наведения и используются, как советские ракеты комплекса РСЗО "Град" и накрывают полностью площадь, а не конкретные цели. В данном случае я полагаю, и все военные эксперты так считают, что удар наносился с помощью ракеты М31 с осколочно-фугасной боевой частью, когда каждую ракету можно наводить индивидуально на определенную цель. Массированный удар, который мы сейчас наблюдали, позволяет пробить систему ПВО, если она не имеет мощную систему защиты, многоступенчатую», - добавил он.

Накануне, в администрации Херсонской области заявили о повреждении Антоновского моста при обстреле со стороны ВСУ. Как сообщил глава администрации Владимир Сальдо, украинские военнослужащие били по переправе точечно, об этом говорит характер полученных мостом повреждений. Целью было повредить основание, но крепления и опоры не пострадали.

РСЗО M142 HIMARS передают украинской стороне США. Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от Великобритании первые РСЗО M270 MLRS.

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