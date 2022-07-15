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Украина получила от Великобритании первые РСЗО M270

Анна Касаткина
22:27 15.07.2022
Министр обороны страны заявил, что новые РСЗО станут «хорошей компанией» для американских HIMARS.
Украина получила от Великобритании первые РСЗО M270
© Фото: Cpl Jamie Peters RLC, OGL v1.0, Wikimedia
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Украина получила первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 от Великобритании. Об этом в Twitter сообщил в пятницу, 15 июля, министр обороны страны Алексей Резников.

«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», - написал он.

Министр не уточнил, сколько именно РСЗО прибыло на Украину.

Вооруженные силы Украины уже используют американские РСЗО HIMARS. В ночь на 12 июля боевики выпустили из них не менее шести ракет калибром 227 миллиметров по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего был полностью уничтожен завод оборудования для гидроэлектростанций, пострадали также рынок, госпиталь, склад с гуманитарной помощью, жилые дома. Известно семи погибших и более чем 80 пострадавших.  

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