В стране и мире Украина получила от Великобритании первые РСЗО M270 Анна Касаткина Министр обороны страны заявил, что новые РСЗО станут «хорошей компанией» для американских HIMARS. © Фото: Cpl Jamie Peters RLC, OGL v1.0, Wikimedia Читайте нас на: Украина получила первые реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 от Великобритании. Об этом в Twitter сообщил в пятницу, 15 июля, министр обороны страны Алексей Резников. «Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», - написал он. Министр не уточнил, сколько именно РСЗО прибыло на Украину. Вооруженные силы Украины уже используют американские РСЗО HIMARS. В ночь на 12 июля боевики выпустили из них не менее шести ракет калибром 227 миллиметров по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего был полностью уничтожен завод оборудования для гидроэлектростанций, пострадали также рынок, госпиталь, склад с гуманитарной помощью, жилые дома. Известно семи погибших и более чем 80 пострадавших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика