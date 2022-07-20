В администрации Херсонской области сообщили о повреждении Антоновского моста через Днепр

Для того чтобы ремонтные работы завершились как можно скорее, движение по мосту разрешили только легковому и пассажирскому транспорту.

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В администрации Херсонской области заявили о повреждении Антоновского моста при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Владимир Сальдо.

По его данным, украинские военнослужащие били по переправе точечно, об этом говорит характер полученных мостом повреждений. Целью было повредить основание, но крепления и опоры не пострадали. Повреждения получили также жилые дома неподалеку от моста. Жертв в результате обстрела нет.

«Объявляется временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту. Для того чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены как можно скорее, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту», - говорится в опубликованном сообщении Сальдо к местным жителям.

Ранее Росгвардия предотвратила теракт у здания паспортного стола в Херсоне, задержав мужчину, намеревавшегося поджечь здание. А местные жители обратились к Киеву с призывом забыть об их области.