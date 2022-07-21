В МИД РФ заявили, что Москва и Вашингтон не контактируют по теме Украины

Мария Захарова отметила, что все обсуждение данной темы сводится к техническим вопросам.

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Россия и Соединенные Штаты Америки не ведут официальных контактов по ситуации на Украине. Как отметила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, все обсуждение данного аспекта сводится к техническим вопросам.

«Официальные российско-американские контакты по Украине не осуществляются. Технические вопросы обсуждаются на уровне наших дипломатических представительств, посольств в Москве и Вашингтоне. Это технические проблемы и вопросы», - отметила дипломат.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о переговорах Киева и Москвы. Глава российского внешнедипломатического ведомства отметил, что в сегодняшней ситуации вести переговорный процесс с Украиной не имеет смысла. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможности для переговоров Украины и РФ всегда есть.