Песков заявил, что Москва не закрывала дверь для переговоров с Киевом

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент России и министр иностранных дел никогда не говорили о закрытии двери для переговорного процесса.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможности для переговоров Украины и РФ всегда есть. По его словам президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии двери для переговорного процесса.

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», - сказал официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Напомним, Сергей Лавров высказался о переговорах Киева и Москвы. Глава российского внешнедипломатического ведомства отметил, что в сегодняшней ситуации вести переговорный процесс с Украиной не имеет смысла.