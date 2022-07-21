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Песков заявил, что Москва не закрывала дверь для переговоров с Киевом

Елизавета Потейчук
07:55 21.07.2022
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент России и министр иностранных дел никогда не говорили о закрытии двери для переговорного процесса.
Песков заявил, что Москва не закрывала дверь для переговоров с Киевом
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможности для переговоров Украины и РФ всегда есть. По его словам президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии двери для переговорного процесса.

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», - сказал официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Напомним, Сергей Лавров высказался о переговорах Киева и Москвы. Глава российского внешнедипломатического ведомства отметил, что в сегодняшней ситуации вести переговорный процесс с Украиной не имеет смысла.

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