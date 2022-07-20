Лавров убежден, что нет смысла вести переговоры с Украиной в нынешней ситуации

Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад удерживает Киев от конструктивных шагов, накачивает оружием и заставляет применять его более рисково.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о переговорах Киева и Москвы. Глава российского внешнедипломатического ведомства отметил, что в сегодняшней ситуации вести переговорный процесс с Украиной не имеет смысла.

Кроме того, министр вспомнил заявления Запада о том, что Украина «должна победить на поле боя», и ей в настоящее время не стоит идти на переговоры из-за слабых позиций на фронте.

«Я считаю, что все это, как говорят, в пользу бедных. И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», - отметил Лавров в интервью RT и РИА Новости.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Запад удерживает Киев от конструктивных шагов, накачивает оружием и заставляет применять его более рисково. Также Лавров без сомнений заявил, что Украине не позволят вести переговоры, пока данное решение не примут в США.

Ранее Сергей Лавров заявил, что коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Глава российского МИД предложил Западу действовать на основе международного права.