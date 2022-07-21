В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 21 июля рассказал о значительных потерях, которые несет украинская сторона в ходе спецоперации.

Так, по данным российского военного ведомства, после удара 16 июля ВКС России по пункту дислокации противника в центре отдыха «Империя» в Константиновке под Одессой удалось ликвидировать более 600 боевиков. Среди них до 120 иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

В сводке говорится об ударе, который был нанесен 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на овощной базе в Николаеве. По словам Конашенкова, погибли свыше 320 украинских военных.

Официальный представитель военного ведомства РФ объяснил отказ мобилизованных украинских военнослужащих с Западной Украины участвовать в боевых действиях в Донбассе высокими потерями в рядах ВСУ. По словам Конашенкова, речь, в частности, идет о военнослужащих 100-й бригады теробороны в Луцке.

Ранее Минобороны показало видеоролик с боевой работой расчетов РСЗО «Ураган». В комментарии ведомства говорится, что удары наносились по позициям и полевому складу ВСУ, где базировались иностранные буксируемые гаубицы М777. Ведение огня корректировалось с помощью беспилотников «Орлан».

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов