Небо в огненных росчерках: кадры работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Военнослужащие подразделений ЦВО ракетный удар по позициям и полевому складу ВСУ, где базировались гаубицы М777.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Военнослужащие подразделений ЦВО совершили марш на огневые позиции и после получения координат от беспилотной авиации нанесли ракетный удар по позициям и полевому складу ВСУ, где базировались гаубицы М777. Корректировку огня и доразведку маршрутов отступления вели операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан».

«Поступила задача на поражение сил, средств и живой силы противника. Расчеты боевых машин, соответственно, своевременно приняли команду, довели до подчиненных, оперативно выдвинулись в район огневых позиций, выполнили задачу и произвели соответствующих доклад. Задачу выполнили в максимально короткие сроки, точно и своевременно. Все это достигается слаженностью расчетов, мастерством каждого человека», - заявил командир боевого расчета Александр.

Он отметил, что прекрасно понимают, какую работу выполняют и для чего находятся на Украине. Военнослужащий отметил, что его действий и действий его сослуживцев зависят жизни и здоровье боевых товарищей.

Ранее российский военнослужащий, старший водитель Николай рассказал корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву, почему решил принять участие в спецоперации на Украине. Он признался, что хочет помочь людям Донбасса.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов