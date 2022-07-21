МО РФ: 100-я бригада теробороны Украины разоружена за отказ участвовать в боевых действиях

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В Минобороны России рассказали о разоружении командованием ВСУ 100-й бригады территориальной обороны Украины за отказ участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», - отметил Конашенков.

Также Игорь Конашенков привел уточненные дары по некоторым ударам российским высокоточным оружием, нанесенным несколько дней назад.

По его словам, 16 июля ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации украинских националистов в центре отдыха «Империя» под Одессой, в населенном пункте Константиновка. Тогда было ликвидировано более 600 боевиков, включая 120 иностранных наемников.

Официальный представитель российского оборонного ведомства вспомнил и об ударе российским высокоточным оружием 17 июля. Тогда целью стал пункт временной дислокации подразделения ВСУ на овощной базе в Николаеве. Там было уничтожено более 320 украинских националистов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов