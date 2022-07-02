Чудом уцелевший при крушении Ан-2 рассказал, как выживал 10 дней в тайге Якутии

После падения самолета мужчина несколько часов находился у места ЧП, откуда он увидел избушку, к ней пришлось идти несколько дней.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Единственный выживший при крушении Ан-2 в Якутии Павел Кривошапкин рассказал, что делал в тайге десять дней, пока его не нашли спасатели.

После падения самолета мужчина несколько часов находился у места ЧП, откуда он увидел избушку, к ней пришлось идти несколько дней.

«Я сидел там полдня рядом, часа три наверное, не помню. Потом спустился к речке, а там следы были. Тропинка зимняя от оленевода, пришлось по ней идти. Там я сделал костер. Ближе часам к пяти вертолет пролетел, но туман был все равно...Нормальная избушка, окна есть, двери есть, там еще запас оставили», - сказал он.

В пустующем доме мужчина обнаружил несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Несколько дней Кривошапкину пришлось голодать, однако он отметил, что из-за травм болело тело и не было аппетита.

«Голодал, конечно, но аппетита не было. Постоянно болело. В день один раз поднимаешься, и то когда вертолет шумит», - добавил выживший.

Он рассказал, что каждый день выходил размахивать флажком. В какой-то момент мужчина понял, что самолет, потерпевший крушение, нашли.

«Горы так облетели, и куда-то уже вертолет через гору исчез. Нашли - не нашли, я в догадках был. Зашел обратно в избушку, потом еще был звук вертолета. Выбежал на улицу и стал махать флажком. За это время они увидели», - поделился воспоминаниями Кривошапкин.

Напомним, что борт, направлявшийся из столицы Якутии на площадку в Кобяйском районе, пропал еще 10 дней назад. Его обломки со следами возгорания нашли только в пятницу, 1 июля, на склоне горы. Впоследствии глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что находившийся на борту пассажир выжил. Лидер республики назвал это настоящим чудом.