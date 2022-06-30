Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ми-8 в Якутии

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

© Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Следственный комитет опубликовал фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии. На кадрах видно, что хвостовая часть воздушного судна была сильно повреждена в результате происшествия.

Напомним, инцидент произошел в среду, 29 июня. Совершивший жесткую посадку вертолет работал на тушении лесных пожаров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.