На место тушения пожара в жилой восьмиэтажке в Москве прибыл вертолет
Ранее в МЧС России раскрыли подробности мощного пожара в восьмиэтажке на юго-западе Москвы
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На место тушения пожара в жилой восьмиэтажке на Ленинском проспекте Москвы прибыл вертолет.
Ранее в МЧС России раскрыли подробности мощного пожара в восьмиэтажке на юго-западе Москвы. Согласно заявлению ведомства, сведений о пострадавших не поступало.
Напомним, в Москве на Ленинском проспекте загорелась крыша жилого многоквартирного дома. В МЧС России отметили, что благодаря оперативным действиям спасателей из лифта был спасен человек, а всего из дома эвакуировано 400 жителей.