В МЧС раскрыли подробности мощного пожара в восьмиэтажке на юго-западе Москвы

Сообщается, что благодаря оперативным действиям спасателей из лифта был спасен человек.

© Фото: Главное управления МЧС России по г. Москве

В МЧС России раскрыли подробности мощного пожара в восьмиэтажке на юго-западе Москвы.

«128 человек привлечено к ликвидации возгорания на Ленинском проспекте в Москве. Площадь пожара - 1000 кв.м., горит кровля жилого 8-эт. жилого дома. Сведений о пострадавших не поступало», - сообщили в ведомстве.

Как отметили в МЧС РФ, благодаря оперативным действиям спасателей из лифта был спасен человек. Всего из дома было эвакуировано порядка 400 жителей.

Напомним, на Ленинском проспекте столицы загорелась крыша жилого многоквартирного дома. Местные жители наблюдают задымление, которое видно даже на проезжей части.