Песков заявил, что президент проведет ежегодную прямую линию «чуть позже»

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что у Путина в перспективе пройдет «много более важных мероприятий».

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Идея провести прямую линию с президентом России Владимиром Путиным остается в силе, но это мероприятие состоится немного позднее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что у Путина в перспективе пройдет «много более важных мероприятий».

«Поэтому - чуть позже. Но это случится обязательно», - отметил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Напомним, Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле настроены решительно в связи с запретом Литвы на транзит ряда товаров в Калининградскую область, но при этом Москва не спешит с принятием каких-либо решений.

Прямая линия, во время которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы российских граждан из разных уголков страны, проводится ежегодно. В первый раз такой формат общения был реализован в России 24 декабря 2001 года.