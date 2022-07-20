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Сенат Италии выразил доверие подавшему в отставку премьер-министру Драги

Анастасия Бобылева
21:49 20.07.2022
«За» проголосовали 95 человек, 38 высказались «против».
Сенат Италии выразил доверие подавшему в отставку премьер-министру Драги
© Фото: Roberto Monaldo Keystone Press Agency Globallookpress
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Премьер-министр Италии Марио Драги получил вотум доверия в верхней палате Сената. Об этом сообщает Ansa.

Из проголосовавших 95 человек высказались «за» и 38 «против».Три основные коалиционные партии - «5 звезд», «Вперед, Италия» и «Лига» - воздержались от голосования.

Ранее Марио Драги объявил совету министров, что покидает свой пост. Он сказал, что не видит условий для работы своего кабинета, потому что «больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента создания». Президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление об отставке премьер-министра и предложил выступить  парламенте, чтобы дать оценку сложившейся после заседания Сената ситуации.

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