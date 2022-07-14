Премьер-министр Италии Драги объявил об отставке

По словам политика, он больше не видит условий для работы своего кабинета.

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Итальянский премьер-министр Марио Драги объявил совету министров, что уходит в отставку.

«Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики», - цитирует его заявление пресс-служба правительства, передает ТАСС.

В своем обращении он также подчеркнул, что «больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента создания». Драги отметил, что он не видит больше условий для работы своего кабинета.

Вопрос о сохранении поста премьер-министра Италии у Марио Драги стал актуальным после того, как входящее в правящую коалицию «Движение пять звезд» отказалось участвовать в голосовании в Сенате по предложению о финансовой помощи страдающим от инфляции гражданам и компаниям.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил в телефонной беседе с Марио Драги о готовности РФ помочь с продовольственным кризисом в случае отмены политически мотивированных санкций в отношении нее. В частности, речь шла о возможности экспортировать зерно и удобрения.