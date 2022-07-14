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Президент Италии не принял отставку премьера Драги

Виктория Ивашечкина
21:12 14.07.2022
В четверг, 14 июля, Марио Драги объявил совету министров, что покидает свой пост.
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
© Фото: Quirinal Press Office, Paolo Gia, Global Look Press
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Президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление об отставке премьер-министра Марио Драги. Напомним, в четверг, 14 июля, он объявил совету министров, что покидает свой государственный пост.

В ходе своего выступления Драги подчеркнул, что «больше нет той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента создания». По его словам, он не видит больше условий для работы своего кабинета. 

«Президент не принял отставку и предложил Драги выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики», - говорится в заявлении пресс-службы президента, передает ТАСС.

Итальянские СМИ уже сообщают, что Марио Драги выступит в парламенте 20 июля.

В начале этого года Серджо Маттарелла был переизбран на второй президентский срок. В 2015 году судья Конституционного суда стал первым в истории страны сицилийцем, занявшим пост президента Италии

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