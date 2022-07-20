Президент Узбекистана досрочно прекратил режим ЧП в Каракалпакии

По словам пресс-секретаря президента, общественный порядок уже восстановлен и безопасность граждан не находится под угрозой.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП в Каракалпакстане, где недавно прошли беспорядки. Режим чрезвычайного положения перестанет действовать с утра 21 июля.

Этой новостью поделился пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов, объяснив причины подписания указа. По его словам, режим ЧП будет прекращен в связи с восстановлением общественного порядка в регионе.

«Президент Шавкат Мирзиеев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 часов 21 июля», - сообщил Асадов в своем Telegram-канале.

Напомним, 1 июля тысячи людей вышли на массовый протест в городе Нукус республики Каракалпакстан. Причиной стало возмущение по поводу конституционных реформ, проводимых в государстве. После протестов президент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета республики в проекте поправок в Конституцию.