Сумма штрафа за попадание пиротехники в игрока повысилась до 200 тысяч рублей, такое же наказание может быть применено за употребление ненормативной лексики.

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Российский футбольный союз (РФС) ужесточил наказание болельщикам за использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики. Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.

По решению РФС сумма штрафа за ненормативную лексику может составить до 200 тысяч рублей, что значительно превышает установленную ранее норму в 10 тысяч рублей за первое правонарушение, 20 тысяч рублей за второе и 30 тысяч за третье. Что касается попадания пиротехники в игрока или в официальных лиц клуба, то за это предусмотрен штраф в 200 тысяч.

«У нас есть изменение в регламенте. Мы увеличили максимальный штраф за использование пиротехники со 125 тысяч до 200 тысяч рублей. К тому же теперь можем не допускать зрителей на определенные секторы стадионов от одного до трех матчей. Раньше этого не было», - передает РИА Новости комментарий Григорьянца.

Несколько дней назад в Москве скончался экс-тренер сборной России Георгий Ярцев. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его похоронили 19 июля на Преображенском кладбище. Ярцеву было 74 года.