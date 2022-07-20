Спорт Спорт Спорт

РФС ужесточил наказание болельщикам за использование пиротехники

Анастасия Бобылева
17:33 20.07.2022
Сумма штрафа за попадание пиротехники в игрока повысилась до 200 тысяч рублей, такое же наказание может быть применено за употребление ненормативной лексики.
РФС ужесточил наказание болельщикам за использование пиротехники
© Фото: Michael Weber, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Российский футбольный союз (РФС) ужесточил наказание болельщикам за использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики. Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.

По решению РФС сумма штрафа за ненормативную лексику может составить до 200 тысяч рублей, что значительно превышает установленную ранее норму в 10 тысяч рублей за первое правонарушение, 20 тысяч рублей за второе и 30 тысяч за третье. Что касается попадания пиротехники в игрока или в официальных лиц клуба, то за это предусмотрен штраф в 200 тысяч.

«У нас есть изменение в регламенте. Мы увеличили максимальный штраф за использование пиротехники со 125 тысяч до 200 тысяч рублей. К тому же теперь можем не допускать зрителей на определенные секторы стадионов от одного до трех матчей. Раньше этого не было», - передает РИА Новости комментарий Григорьянца.

Несколько дней назад в Москве скончался экс-тренер сборной России Георгий Ярцев. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его похоронили 19 июля на Преображенском кладбище. Ярцеву было 74 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:21 В стране и мире
Стали известны главные претенденты на пост премьера Британии
17:15 В стране и мире
Видео
Путин назвал бредом призывы Европы экономить воду и электричество
13:33 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что географические задачи спецоперации теперь не ограничиваются Донбассом
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки комплекса ВСУ Harpoon производства США
09:00 Армия
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.