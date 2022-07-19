Ярцева похоронили на столичном Преображенском кладбище

Тренер умер у себя дома, медики не смогли его реанимировать.

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Легендарного футбольного тренера Георгия Ярцева похоронили на Преображенском кладбище в Москве. Церемония состоялась во вторник, 19 июля.

На кладбище собралось множество людей, неравнодушных к спортивным заслугам тренера. Все они хлопали, провожая его в последний путь. Гроб Ярцева снабдили красно-белой лентой с символикой ФК «Спартак».

Ярцева не стало на 75-м году жизни. Бывший тренер скончался дома после потери сознания, прибывшие на место медики не смогли его реанимировать.

Бывший тренер и сам играл за «Спартак». В 1996 году под его руководством красно-белые взяли золотую медаль чемпионата России. Также он играл за «Локомотив» и сборную СССР, в составе которой провел пять матчей. Является чемпионом СССР 1979 года.