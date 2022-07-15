СМИ: в Москве скончался экс-тренер сборной России Георгий Ярцев
По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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Известный футбольный тренер Георгий Ярцев скончался в Москве на 75-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала Baza, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Ярцев играл за футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив», сборную Советского Союза, в составе которой провел пять матчей. Является чемпионом СССР 1979 года.
В 90-е годы Ярцев тренировал московский «Спартак», под его руководством клуб в 1996 году стал чемпионом России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.