«Коммерсантъ»: Канада отправила в Германию турбину для «Северного потока»

По данным газеты, турбину должны привезти в Россию на пароме и по суше через Хельсинки к 24 июля.

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Турбину Siemens для газопровода «Северный поток - 2» с помощью самолета отправили из Канады в Германию 17 июля. К 24 июля машина должна быть в России.

«Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие», - сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

В материале также уточняется, что турбину привезут в Россию на пароме и по суше через Хельсинки, так как станция «Портовая» находится вблизи поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 километрах от границы с Финляндией.

Ранее компания «Газпром» официально обратилась к Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая» - важнейшего объекта трубопровода «Северный поток». О решении Канады вернуть газовую турбину стало известно девятого июня. Напомним, что она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале и возвращать ее отказывались из-за антироссийских санкций.