В ДНР заявили, что трибунал над военными преступниками пройдет после полного освобождения республики

Ранее в МИД ДНР пригласили Сирию поучаствовать в трибунале над военными преступниками.

© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Итоговый трибунал над украинскими военными преступниками в ДНР можно будет провести только после освобождения всей территории республики. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Итоговый, большой трибунал будет возможен только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики», - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее Шишкина сообщила, что Нюрнбергский процесс послужит основой при организации международного трибунала в Донецкой Народной Республике.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее рассказала «Звезде», что делегация ДНР в ходе визита в Сирию предложила сирийской стороне принять участие в международном трибунале над военными преступниками.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.