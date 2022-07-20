В ДНР заявили, что трибунал над военными преступниками пройдет после полного освобождения республики
Итоговый трибунал над украинскими военными преступниками в ДНР можно будет провести только после освобождения всей территории республики. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
«Итоговый, большой трибунал будет возможен только после освобождения всей территории Донецкой Народной Республики», - приводит ее слова РИА Новости.
Ранее Шишкина сообщила, что Нюрнбергский процесс послужит основой при организации международного трибунала в Донецкой Народной Республике.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее рассказала «Звезде», что делегация ДНР в ходе визита в Сирию предложила сирийской стороне принять участие в международном трибунале над военными преступниками.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.