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Власти ДНР заявили, что организуют трибунал над националистами по примеру Нюрнбергского процесса

Ян Брацкий
08:49 19.06.2022
До конца лета власти ДНР рассчитывают провести несколько промежуточных трибуналов над боевиками нацбатов и солдатами ВСУ.
Власти ДНР заявили, что организуют трибунал над националистами по примеру Нюрнбергского процесса
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Нюрнбергский процесс послужит основой при организации международного трибунала в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог - Нюрнбергский процесс <...> Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», - сказала Шишкина в беседе с ТАСС.

Власти ДНР рассчитывают провести летом несколько промежуточных трибуналов. Перед судьями предстанут участники националистических батальонов и военнослужащие ВСУ. Со слов Шишкиной, следствие фиксирует и продолжит собирать свидетельства военных преступлений киевского режима.

На этой неделе жители Мариуполя рассказали, как боевики националистических батальонов совершали преступления в отношении детей. По свидетельствам очевидцев, все началось в 2015 году, при полном попустительстве правоохранительных органов. По словам других свидетелей, сотрудники полиции отказывались принимать заявления на боевиков и всячески затягивали следствие. А когда стартовала специальная военная операция на территории Украины, радикалы начали убивать всех подряд, вспомнили горожане.

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