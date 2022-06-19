Власти ДНР заявили, что организуют трибунал над националистами по примеру Нюрнбергского процесса
Нюрнбергский процесс послужит основой при организации международного трибунала в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог - Нюрнбергский процесс <...> Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», - сказала Шишкина в беседе с ТАСС.
Власти ДНР рассчитывают провести летом несколько промежуточных трибуналов. Перед судьями предстанут участники националистических батальонов и военнослужащие ВСУ. Со слов Шишкиной, следствие фиксирует и продолжит собирать свидетельства военных преступлений киевского режима.
На этой неделе жители Мариуполя рассказали, как боевики националистических батальонов совершали преступления в отношении детей. По свидетельствам очевидцев, все началось в 2015 году, при полном попустительстве правоохранительных органов. По словам других свидетелей, сотрудники полиции отказывались принимать заявления на боевиков и всячески затягивали следствие. А когда стартовала специальная военная операция на территории Украины, радикалы начали убивать всех подряд, вспомнили горожане.