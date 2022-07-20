Путин заявил, что однополярное мироустройство было тормозом для развития цивилизации
Однополярное мироустройство тормозило развитие цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин.
По мнению главы государства, идея доминирования «Золотого миллиарда» несправедлива, она основана на иллюзии исключительности и носит расистский и неоколониальный характер.
«Основанная на иллюзии исключительности, она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», - сказал он, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Путин отметил, что в мире революционные трансформации все больше набирают обороты и силу. Глава государства указал на необратимость грандиозных изменений и выработку основ, принципов гармоничного, социально ориентированного и безопасного миропорядка на национальном и глобальном уровне. Как утверждает президент, новый миропорядок станет альтернативой существовавшему мироустройству.
Ранее на встрече с участниками финала конкурса «Большая перемена» Путин призвал одного из обратившихся к нему школьников не бросать бальные танцы, не превращаться в ботаника и пожелал ему быть разносторонним человеком. Российский президент пообещал, что власти поддержат новое движение детей и молодежи.