Путин заявил, что однополярное мироустройство было тормозом для развития цивилизации

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Однополярное мироустройство тормозило развитие цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы государства, идея доминирования «Золотого миллиарда» несправедлива, она основана на иллюзии исключительности и носит расистский и неоколониальный характер.

«Основанная на иллюзии исключительности, она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», - сказал он, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Путин отметил, что в мире революционные трансформации все больше набирают обороты и силу. Глава государства указал на необратимость грандиозных изменений и выработку основ, принципов гармоничного, социально ориентированного и безопасного миропорядка на национальном и глобальном уровне. Как утверждает президент, новый миропорядок станет альтернативой существовавшему мироустройству.

Ранее на встрече с участниками финала конкурса «Большая перемена» Путин призвал одного из обратившихся к нему школьников не бросать бальные танцы, не превращаться в ботаника и пожелал ему быть разносторонним человеком. Российский президент пообещал, что власти поддержат новое движение детей и молодежи.