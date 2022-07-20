Путин заявил о начале нового этапа в мировой истории

Президент заявил, что только суверенные государства могут стать примером в качестве жизни людей.

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Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас начинается новый этап в мировой истории, в котором большая роль отводится суверенным государствам. Об этом президент высказался, выступая на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов. Модели развития, в которой человек становится не средством, а высшей целью», - сказал Путин.

Ранее Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» заявил, что вся Россия будет помогать детям и взрослым из Донецкой и Луганской народных республик, но на восстановление в них порядка потребуются годы.