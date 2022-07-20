Путин заявил, что власти поддержат движение детей, его облик определят сами дети

Глава государства отметил, что было принято решение о создании российского движения детей и молодежи.

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Российские власти поддержат новое движение детей и молодежи, на основе их же предложений это движение и будет сформировано, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками финала конкурса «Большая перемена».

«Именно вам решать, каким оно будет. А взрослая часть нашего общества, государство конечно же вас будет поддерживать, потому что создание необходимых условий для всестороннего развития детей в нашей стране является безусловным приоритетом», - сказал глава государства.

Также Путин призвал одного из участников конкурса не бросать бальные танцы, посоветовал ему не превращаться в ботаника, а также пожелал мальчику быть разносторонним человеком.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Финал конкурса проходит с 17 по 20 июля в международном детском центре «Артек». В нем принимают участие школьники из разных уголков России.