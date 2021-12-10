Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Карлсен одолел Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Марина Крижановская
19:39 10.12.2021
Норвежец Магнус Карлсен обыграл в 11-ой партии россиянина Яна Непомнящего и досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам.
Карлсен одолел Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости
Читайте нас на:

Норвежский шахматист Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Матч состоялся в рамках проведения выставки «Экспо» в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах.

Изначально было запланировно провести 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае счета не в пользу кого-либо из игроков после 14 партий мог быть назначен тай-брейк. Тай-брейк предполагает, что участники должны сыграть четыре партии с укороченным контролем времени, а при необходимости и блиц, и «армагеддон» - мини-поединок, где белые имеют 5 минут при 4 у противника, будучи обязанными побеждать.

Карлсен обыграл Непомнящего черными фигурами. Таким образом, он получил мировую шахматную корону. Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира, занимая первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:04 Армия
Видео
Лязг и грохот в снегах: танкисты оттачивают искусство боя в Хабаровском крае
18:00 В стране и мире
Столичные пробки достигли 10 баллов
18:08 В стране и мире
Москва отреагировала на санкционные угрозы США
17:40 Армия
Видео
Более 1,5 тысячи юнармейцев выбрали военную службу своей профессией в 2021 году
16:22 В стране и мире
Видео
Девушка пострадала при массовом ДТП в Москве
Популярное
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Диетолог определила самый полезный для печени напиток
Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию
Видео
Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.