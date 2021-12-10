Карлсен одолел Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Норвежский шахматист Магнус Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Матч состоялся в рамках проведения выставки «Экспо» в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах.

Изначально было запланировно провести 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае счета не в пользу кого-либо из игроков после 14 партий мог быть назначен тай-брейк. Тай-брейк предполагает, что участники должны сыграть четыре партии с укороченным контролем времени, а при необходимости и блиц, и «армагеддон» - мини-поединок, где белые имеют 5 минут при 4 у противника, будучи обязанными побеждать.

Карлсен обыграл Непомнящего черными фигурами. Таким образом, он получил мировую шахматную корону. Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира, занимая первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.