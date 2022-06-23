Непомнящий победил Дуду в шестом туре шахматного турнира претендентов

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Шахматист из России Ян Непомнящий обыграл польского соперника Яна-Кшиштофа Дуду в шестом туре турнира претендентов. Турнир проводится в Мадриде и продлится до 5 июля.

Игра завершилась на 35-м ходу. Непомнящий в этой партии играл белыми фигурами.

Тот, кто победит в турнире, сыграет за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Карлсен является действующим обладателем титула с 2013 года.

В турнире также должен был принять участие российский гроссмейстер Сергей Карякин, однако он был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) после публикации в соцсетях в поддержку военной операции на Украине и Президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

После дисквалификации Карякин заявил, что собирается проводить независимые шахматные турниры в России.