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Лавров заявил, что географические задачи спецоперации теперь не ограничиваются Донбассом

Андрей Аркадьев
13:33 20.07.2022
Если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся еще дальше, добавил министр.
Лавров заявил, что географические задачи спецоперации теперь не ограничиваются Донбассом
© Фото: РИА Новости
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Географические задачи спецоперации на Украине изменились, теперь они не ограничиваются только Донбассом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, изменения географических координат связаны в том числе с поставками со стороны стран Запада украинской стороне РСЗО HIMARS.

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», - отметил министр.

Как утверждает Лавров, российская сторона не может допустить, чтобы на подконтрольной официальному Киеву территории находилось оружие, которое будет угрожать РФ или республикам, объявившим о своей независимости и желающим свое будущее определить самостоятельно.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов, заявил, что его страна в ближайшее время получит более дальнобойные снаряды для HIMARS. До этого в Верховной раде заявили, что Украина ведет переговоры с США о необходимости поставки Киеву ракет для этих РСЗО с дальностью 300 километров.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

После начала спецоперации на Украине многие страны начали вводить санкции против России. Уже к началу марта РФ стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений. Под санкции попали как государственные накопления и имущество, так и частный капитал. Ограничения коснулись банков и компаний. Также были заморожены активы российских политиков и бизнесменов. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

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