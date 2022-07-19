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СНБО анонсировал получение Украиной ракет большей дальности для РСЗО HIMARS

Андрей Аркадьев
11:30 19.07.2022
Ранее депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина ведет переговоры с США о необходимости поставки Киеву ракет для HIMARS с дальностью 300 км.
СНБО анонсировал получение Украиной ракет большей дальности для РСЗО HIMARS
© Фото: AFLO, Globallookpress
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Украина в ближайшее время получит более дальнобойные снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», - приводит его слова УНИАН.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью 227-мм ракетами установлен на шестиколесном грузовике. HIMARS может использовать несколько типов боеприпасов. Среди них ракета М26 или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров.

Также можно использовать управляемую ракету GMLRS с дальностью более 70 километров. Кроме того, в пусковой контейнер можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров.

РСЗО HIMARS передают украинской стороне США. На днях министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от Великобритании первые РСЗО M270 MLRS, которые используют те же типы боеприпасов, но отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом.

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