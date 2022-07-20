Лавров: если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что географические задачи спецоперации на Украине и так расширены по сравнению со временами переговоров в Стамбуле - теперь они не ограничиваются одним Донбассом.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше.

При том, что эти географические задачи и так уже изменились со времен переговоров в Стамбуле, как отметил Лавров, теперь они не ограничиваются одним Донбассом.

«Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», - сказал Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT.

Лавров уточнил, что сегодня речь идет, помимо ДНР и ЛНР, и о Херсонской области, Запорожской области и о ряде других территорий. По словам министра иностранных дел, этот процесс продолжается, причем последовательно и настойчиво.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении высокоточным оружием более 200 украинских резервистов под Одессой.