В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше

Тимур Шерзад
13:35 20.07.2022
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что географические задачи спецоперации на Украине и так расширены по сравнению со временами переговоров в Стамбуле - теперь они не ограничиваются одним Донбассом.
Лавров: если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше
© Фото: МИД России, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше.

При том, что эти географические задачи и так уже изменились со времен переговоров в Стамбуле, как отметил Лавров, теперь они не ограничиваются одним Донбассом

«Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», - сказал Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. 

Лавров уточнил, что сегодня речь идет, помимо ДНР и ЛНР, и о Херсонской области, Запорожской области и о ряде других территорий. По словам министра иностранных дел, этот процесс продолжается, причем последовательно и настойчиво. 

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении высокоточным оружием более 200 украинских резервистов под Одессой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:33 В стране и мире
Лавров заявил, что географические задачи спецоперации теперь не ограничиваются Донбассом
12:30 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки комплекса ВСУ Harpoon производства США
09:00 Армия
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
10:16 В стране и мире
Киргизия перешла на торговые взаиморасчеты с Россией в рублях
05:40 Армия
Видео
Контрбатарейная борьба: как артиллерия НМ ЛНР наносит удары по позициям ВСУ
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.