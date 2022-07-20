В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Марина Крижановская
01:31 20.07.2022
Президент России указал на то, что ранее проводимые переговоры в Стамбуле принесли свой результат - соглашения были достигнуты «и их оставалось только парафировать».
© Видео: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Турецкая сторона прилагает значительное количество усилий для создания необходимых условий для нормализации ситуации на Украине. Переговоры в Стамбуле принесли свой результат - соглашения были достигнуты «и их оставалось только парафировать».

Однако итоговый результат зависит не от посредников, а от договаривающихся сторон. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров глав государств-гарантов содействия урегулированию ситуации в Сирии.

«Но как известно, после этого и после того, как для создания этих условий наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, они же были фактически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», - рассказал президент России.

Также он рассказал, что свое посредничество в переговорах предлагают Саудовская Аравия и Арабские Эмираты и «у них такие возможности есть». Тогда Владимир Путин отметил, что «даже желание внести какой-то вклад - это благородное дело».

В столице Ирана Тегеране состоялась встреча Владимира Путина, Сейида Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры России, Ирана и Турции вечером 19 июля провели первую за два года очную встречу.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:01 В стране и мире
Видео
Путин оценил работу России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии
20:53 В стране и мире
Видео
Большая тройка: о чем Путин говорил в ходе двусторонних встреч с лидерами Турции и Ирана
20:40 В стране и мире
Видео
Выгорело полностью: кадры последствий прямого попадания ВСУ в многоэтажку в Донецке
19:58 В стране и мире
Видео
Путин: товарооборот растет, отношения между Турцией и РФ развиваются, несмотря ни на что
13:59 Спорт
Видео
Ярцева похоронили на столичном Преображенском кладбище
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.