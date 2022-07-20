Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Президент России указал на то, что ранее проводимые переговоры в Стамбуле принесли свой результат - соглашения были достигнуты «и их оставалось только парафировать».

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Турецкая сторона прилагает значительное количество усилий для создания необходимых условий для нормализации ситуации на Украине. Переговоры в Стамбуле принесли свой результат - соглашения были достигнуты «и их оставалось только парафировать».

Однако итоговый результат зависит не от посредников, а от договаривающихся сторон. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров глав государств-гарантов содействия урегулированию ситуации в Сирии.

«Но как известно, после этого и после того, как для создания этих условий наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, они же были фактически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», - рассказал президент России.

Также он рассказал, что свое посредничество в переговорах предлагают Саудовская Аравия и Арабские Эмираты и «у них такие возможности есть». Тогда Владимир Путин отметил, что «даже желание внести какой-то вклад - это благородное дело».

В столице Ирана Тегеране состоялась встреча Владимира Путина, Сейида Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры России, Ирана и Турции вечером 19 июля провели первую за два года очную встречу.