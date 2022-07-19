В Херсонской области призвали власти Украины забыть о регионе

Херсонская область в настоящее время продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России, отметили власти.

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Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал украинские власти забыть о регионе и оставить фантазии о его возвращении. Он добавил, что Херсонская область в настоящее время продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России, при этом тысячи жителей региона уже получили российские паспорта.

«Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно», - сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области рассказал, что украинцы пытаются поджигать поля пшеницы на приграничных с регионом территориях. После потери контроля над регионом ВСУ регулярно обстреливают его из крупнокалиберной артиллерии, уточнил он.