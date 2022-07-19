Росгвардия предотвратила теракт у паспортного стола в Херсоне

Ранее Министерство внутренних дел Запорожской области сообщило, что в Мелитополе был задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта . В ходе обыска в квартире задержанного мужчины обнаружили 15 единиц оружия, боеприпасы и взрывчатку.

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