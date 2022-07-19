Росгвардия предотвратила теракт у паспортного стола в Херсоне
Сообщается, что все обстоятельства происшествия и мотивы задержанного выясняются.
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Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, задержав мужчину, намеревавшегося поджечь здание. Об этом сообщили власти области.
«Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью "Коктейля Молотова"», - говорится в заявлении администрации в Telegram-канале.
Сообщается, что все обстоятельства происшествия и мотивы задержанного выясняются.
Ранее Министерство внутренних дел Запорожской области сообщило, что в Мелитополе был задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта. В ходе обыска в квартире задержанного мужчины обнаружили 15 единиц оружия, боеприпасы и взрывчатку.