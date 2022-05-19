Wikimedia Foundation обязали исполнять закон о «приземлении» в России

Согласно закону, компания в том числе будет обязана открыть свое представительство в РФ.

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Роскомнадзор внес американскую некоммерческую организацию Wikimedia Foundation Inc. (Фонд Викимедиа) в перечень компаний, которые должны открыть свое представительство в России и выполнить ряд других требований в рамках закона о «приземлении». Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

Среди ресурсов организации указаны www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org (свободная энциклопедия «Википедия»).

Согласно закону о «приземлении», на указанных сайтах должна появиться электронная форма обратной связи, организация обязана создать представительство или учредить российское юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Пока организация не исполнила ни одного из этих требований, отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с директором общества «Знание» Максимом Древалем создание альтернативы «Википедии». В новой интернет-энциклопедии, как сообщается, будут публиковаться только достоверные данные.

Так называемый закон о «приземлении» иностранных компаний принят в июле прошлого года, а начал действовать с января текущего. Он призван усилить контроль над иностранными IT-компаниями, которые имеют суточную аудиторию более 500 тысяч человек. В перечне в том числе оказались Google, Telegram, Meta, Apple, Spotify, Twitch, Twitter, TikTok, Zoom, Viber, Likeme Pte.Ltd, Discord и Pinterest.

Ранее за неисполнение требований Роскомнадзор начал помечать шесть сервисов Google как нарушителей российского законодательства.