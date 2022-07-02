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Кабмин определил требования к обслуживающим госдолг РФ кредитным организациям

Ян Брацкий
00:03 02.07.2022
Президент Владимир Путин 22 июня подписал указ, позволяющий временно обслуживать внешний госдолг в рублях.
Кабмин определил требования к обслуживающим госдолг РФ кредитным организациям
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, определяющее национальные кредитные рейтинги отечественных организаций, имеющих право обслуживать выплаты по внешнему госдолгу официальной Москвы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Допущенные к обслуживанию госдолга кредитные организации должны иметь рейтинг не ниже уровня «ВВВ-(RU) по шкале аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), «ruBBB-» по шкале агентства «Эксперт РА», «BBB-ru» по шкале ООО «НКР», а также «BBB-(ru)» по шкале Национального рейтингового агентства (НРА), говорится в тексте указа.

Двадцать второго июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Согласно тексту документа, Россия имеет право открыть счет в рублях для выплаты долга.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина напомнила, что Российская Федерация имеет все возможности и способности платить по внешним долгам. По ее словам, проблема связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте с ограничением международных банковских операций.

Напомним, Министерство финансов США с 25 мая прекратило действие лицензии, которая позволяла России совершать выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

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