Путин подписал указ об оплате в рублях внешнего долга РФ

Согласно документу, Россия имеет право открыть счет в рублях для оплаты долга.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Согласно тексту документа, Россия имеет право открыть счет в рублях для выплаты долга.

«Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию... заявление об открытии... счета типа "И", который ведется в рублях», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Российская Федерация имеет все возможности и способности платить по внешним долгам. По ее словам, проблема связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте с ограничением международных банковских операций.

Напомним, Министерство финансов США с 25 мая прекратило действие лицензии, которая позволяла России совершать выплаты для обслуживания своего внешнего долга.