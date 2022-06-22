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Путин подписал указ об оплате в рублях внешнего долга РФ

Алексей Курильченко
16:44 22.06.2022
Согласно документу, Россия имеет право открыть счет в рублях для оплаты долга.
Путин подписал указ об оплате в рублях внешнего долга РФ
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Согласно тексту документа, Россия имеет право открыть счет в рублях для выплаты долга.

«Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию... заявление об открытии... счета типа "И", который ведется в рублях», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Российская Федерация имеет все возможности и способности платить по внешним долгам. По ее словам, проблема связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте с ограничением международных банковских операций.

Напомним, Министерство финансов США с 25 мая прекратило действие лицензии, которая позволяла России совершать выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

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