Путин подписал указ об оплате в рублях внешнего долга РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Согласно тексту документа, Россия имеет право открыть счет в рублях для выплаты долга.
«Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию... заявление об открытии... счета типа "И", который ведется в рублях», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Российская Федерация имеет все возможности и способности платить по внешним долгам. По ее словам, проблема связана с техническими трудностями выплачивать суверенный долг в валюте с ограничением международных банковских операций.
Напомним, Министерство финансов США с 25 мая прекратило действие лицензии, которая позволяла России совершать выплаты для обслуживания своего внешнего долга.