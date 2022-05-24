В США заявили, что прекратят действие лицензии для обслуживания РФ внешнего долга

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Министерство финансов США сообщило, что с 25 мая прекратит действие лицензии, которая позволяла России совершать выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Действие лицензии прекратится в 7:01 по московскому времени.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С..., действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США», - цитирует ТАСС сообщение Минфина.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что законы Штатов не позволят конфисковать арестованное российское имущество и отправить вырученные средства на помощь Украине. При этом она говорила, что Вашингтон не планируют не продлевать лицензию после 25 мая, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций.