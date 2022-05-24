В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США заявили, что прекратят действие лицензии для обслуживания РФ внешнего долга

Алексей Курильченко
22:44 24.05.2022
Ранее глава американского Минфина заявляла, что отмена продления лицензии не планируется.
В США заявили, что прекратят действие лицензии для обслуживания РФ внешнего долга
© Фото: Chuck Myers ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Министерство финансов США сообщило, что с 25 мая прекратит действие лицензии, которая позволяла России совершать выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Действие лицензии прекратится в 7:01 по московскому времени.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С..., действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США», - цитирует ТАСС сообщение Минфина.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что законы Штатов не позволят конфисковать арестованное российское имущество и отправить вырученные средства на помощь Украине. При этом она говорила, что Вашингтон не планируют не продлевать лицензию после 25 мая, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:37 Армия
МО РФ: сотрудники СБУ подготовили провокации на объектах хранения зерновых культур в ЛНР и Днепропетровской области
21:24 В стране и мире
Видео
В Дагестане огромные куски скалы обрушились на дорогу: видео
20:18 В стране и мире
Фальков: РФ отойдет от Болонской и сформирует свою систему высшего образования
19:08 В стране и мире
Премьер Венгрии объявил о введении в стране чрезвычайного положения
17:43 В стране и мире
В Госдуму внесен проект постановления о прекращении депутатских полномочий Рашкина
Популярное
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Видео
Шойгу: наступление ВС РФ на Украине замедляется, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям
Видео
МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777
Видео
Артиллерийские дуэли: ВС РФ нанесли удар по ВСУ «Ураганами» под Харьковом
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.