Путин: ограничения на поставки зерна из России должны быть сняты

Путин сообщил, что была договоренность с международными организациями по этому вопросу и никто не возражал, включая США.

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Ограничения на поставки зерна из России должны быть сняты, была договоренность с международными организациями и никто не возражал, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки».

«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно. А именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры», - сказал президент России.

Кроме того Владимир Путин выразил надежду, что ограничения снимут, чтобы улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия.

Немногим ранее президент Российской Федерации заявлял, что для поставок газа в Европу можно запустить «Северный поток-2», но он уже наполовину задействован на внутренний рынок России. Он также отметил, что запустить «Северный поток-2» сейчас, если захочет Запад, сразу будет невозможно.

Напомним, в столице Ирана проходит встреча Владимира Путина, Сейида Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Три государства - Россия, Турция и Иран - участники «астанинского формата» по урегулированию ситуации в Сирии. Лидеры этих стран вечером 19 июля провели первую за два года очную встречу.