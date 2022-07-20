Путин заявил, что «Северный поток-2» уже наполовину задействован на внутренний рынок РФ

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Половину объема для «Северного потока-2» используется для внутреннего потребления, об этом европейцев предупреждали, и запустить его сейчас, если Запад захочет, сразу невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи астанинской «тройки».

«Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток 2". Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько - два - назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что "Газпром" зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы - поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Ну я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для "Северного потока", снимем для внутреннего потребления и переработки», - сказал Владимир Путин после трехсторонней встречи.

Ранее в Тегеране прошли трехсторонние переговоры между лидерами стран-гарантов сирийского урегулирования в рамках «астанинского формата» - России, Ирана и Турции. Президент Российской Федерации Владимир Путин оценил работу стран «астанинской тройки» по урегулированию ситуации в Сирии. По мнению российского лидера, в Сирии постепенно налаживается мирная жизнь.