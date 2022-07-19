В стране и мире В Тегеране начались переговоры Путина, Раиси и Эрдогана Алексей Курильченко Три лидера обсудят сирийскую проблематику в рамках стран-гарантов урегулирования ситуации в стране. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Тегеране начались трехсторонние переговоры лидеров стран-гарантов сирийского урегулирования в рамках «астанинского формата» - России, Ирана и Турции. Переговоры ведут президенты трех стран - Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган соответственно. В ходе переговоров лидеры обсудят вопросы сирийского урегулирования. По итогам президенты выступят с заявлением. До переговоров Путин встречался с Раиси и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику. Затем состоялась встреча с Эрдоганом - обсуждались вопросы двусторонней повестки и ситуация с вывозом зерна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика